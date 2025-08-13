Скидки
Спортивные пары выступят на юниорских контрольных прокатах 20 и 21 августа

Контрольные прокаты юниорской сборной России в парном катании пройдут 20 и 21 августа. Об этом объявила Федерация фигурного катания на коньках. Состав участников на данный момент не уточняется.

В первый день, 20 августа, пары покажут в Новогорске короткую программу. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени. Во второй день прокатов, 21 августа, фигуристы выступят с произвольными. Выступления начнутся в 15:00.

Ранее в Новогорске свои новые программы показали девушки и юноши. Контрольные прокаты проходят без зрителей, однако прямая трансляция выступлений будет доступна на сайте Первого канала.

