«Ты моя муза». Дмитрий Соловьёв поздравил Дину Аверину с днём рождения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв поздравил с днём рождения свою супругу — российскую гимнастку, серебряного призёра Олимпиады в Токио Дину Аверину.

«Сегодня особенный день, день рождения самой невероятной, самой красивой и самой доброй девушки во всей вселенной — моей жены. Мы вместе меньше года, но чувствую, будто знаю тебя всю свою жизнь. И каждое мгновение с тобой — это настоящий подарок судьбы. Ты — воплощение всего наилучшего, что может быть в человеке. Ты не просто моя жена, ты моя муза, мой свет, мой источник вдохновения.

Благодарю твоих родителей, которые воспитали такую великолепную дочь. Спасибо Вам за то, что подарили этому миру ангела. Вы вложили в неё свою душу, своё сердце. Диночка отражение Вашей любви и Вашего семейного тепла, а я обещаю навсегда беречь это сокровище. Любовь моя, единственная и неповторимая, с днём рождения. Я благодарен судьбе за то, что ты появилась в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты рядом. Спасибо, что ты — ты. Все пожелания сказал лично. Люблю тебя больше, чем слова могут выразить», — написал Соловьёв.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.