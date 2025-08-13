Лазарев объяснил, почему выбрал саундтрек к «Игре в кальмара» для произвольной программы

Фигурист Лев Лазарев объяснил выбор музыки для произвольной программы на сезон-2025/2026, которая поставлена под саундтрек к сериалу «Игра в кальмара».

«Сначала хотели другую музыку, но потом я посмотрел сериал, он как раз выходил в новом году, мне очень понравилось. Это, наверное, единственный сериал, который я посмотрел до конца. Я не особо люблю смотреть ни фильмы, ни сериалы. Потом я предложил тренеру взять эту музыку – ему идея понравилась.

Сериал очень специфический. И в принципе идея этого сериала очень интересная про все эти игры.

Вообще, этот сериал, я думаю, очень страшный, но мне понравилось. Скорее всего, из-за того, что он стал популярным. В первом сезоне да, добро победило зло. А в итоге получилось наоборот.

Это первая настолько быстрая программа. Все предыдущие программы были намного медленнее, образ был совершенно другой, поэтому это новый для меня опыт. И мне нравятся очень вот эти вот программы.

На самом деле эту программу мне намного проще катать целиком, чем предыдущую, несмотря на то что как раз концовка очень быстрая. Но я спокойно докатываю. Конечно, я понимаю, что нужно ещё быстрее, но сейчас только начало сезона, и всё это наработается», — рассказал Лазарев ФФККР.

В прошлом сезоне Лев выиграл первенство России среди юниоров — 2025 в Саранске, одержал две победы на юниорских этапах Гран-при России, на Кубке Первого канала в числе команды Анны Щербаковой, а также стал третьим в финале Гран-при среди юниоров.