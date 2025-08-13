«Жизнь в роддоме похожа на обучение в играх». Макар Игнатов — о первых днях отцовства

Вице-чемпион России Макар Игнатов рассказал о первых днях в роли отца. Он поделился, что вместе с супругой, серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Игнатовой (в девичестве Трусовой) хорошо справляется с новыми обязанностями.

«Жизнь в роддоме похожа на обучение в играх: сделать ошибку не страшно, ведь вокруг медсёстры, которые всегда помогут и подскажут, что нужно сделать. Признаюсь честно, мы с Сашей до последнего сомневались, готовы ли мы завершить обучение и начать игру. Но вот мы уже несколько дней дома, и знаете что? Полёт нормальный. Всё ещё приходится подсматривать в гайды и спрашивать советы у более опытных игроков, но мы справляемся!» — написал Игнатов.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025-го фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.