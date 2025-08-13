Скидки
Фигурное катание

«Не верится, что мы с Макаром сделали такое чудо». Трусова поделилась эмоциями после родов
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась своими впечатлениями после рождения сына. Фигуристка стала мамой 6 августа.

«Голову мне помыл Макар, потому что было тяжело самой — у меня были катетеры на руках. На фитболе всё было вообще супер, даже не знаю, как это описать. Сейчас все приедут смотреть на нашего сыночка. А я вообще не могу на него насмотреться — он просто прекрасный, невероятный. Как будто до сих пор не верится, что мы с Макаром сделали такое чудо. Теперь он у нас есть, и я не могу поверить, что он живой и наш. Он такой хорошенький, невозможно описать словами.

Я ходила на УЗИ туда же, где всегда делала его с самого начала беременности. Там всегда ощущается особая атмосфера — мурашки по коже, потому что я помню свой первый визит. Тогда я пришла сразу после того, как сделала тесты — ещё до задержки — и сразу на УЗИ. Тогда было очень трудно что-то разглядеть, только маленькая точка. Врач сказал: «Это, скорее всего, беременность», и посоветовал сдать анализы. Я сдала их — всё подтвердилось.

Уже к следующему УЗИ через две недели мне разрешили послушать сердцебиение малыша. Это было очень волнительно — так хотелось, чтобы всё было хорошо. Когда я услышала сердце, то чуть не расплакалась от счастья. А сейчас всё иначе: понимаешь, что уже прошёл весь этот путь — от маленькой точки на УЗИ до такого замечательного человека. Это просто невероятно!» — сказала Трусова.

Александра вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025-го фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.

