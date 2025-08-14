Скидки
Фигурное катание

Галлямов — о недопуске до ОИ-2026: мы были готовы к такому повороту, иллюзий не строили

Галлямов — о недопуске до ОИ-2026: мы были готовы к такому повороту, иллюзий не строили
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с партнёршей Анастасией Мишиной, высказался о недопуске их пары до Олимпийских игр 2026 года.

«Мы были готовы к такому повороту событий [недопуску на Олимпиаду], поэтому новость не стала неожиданностью. Было принято решение идти, то есть кататься, дальше. Иллюзий никто не строил, но и надежды никто не лишался.

Нашим одиночникам повезло значительно больше, поэтому мы все должны направить всю энергию на поддержку ребят вне зависимости от наших предпочтений», — приводит слова Галлямова «Спорт-экспресс».

Российские фигуристы всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Исключением стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, куда поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Комментарии
