«Познакомила девочек с Мишей». Трусова показала своего сына Фроловой и Левушкиной

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что показала своего сына лучшим подругам — российской фигуристке Анне Фроловой и Марии Левушкиной. Фотографии с их встречи с новорождённым Трусова опубликовала на личной странице в соцсетях.

Фото: Личный архив Трусовой

«Познакомила девочек с Мишей», – подписала Трусова на личной странице в публикации.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. А уже в августе того же года пара сыграла свадьбу. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.