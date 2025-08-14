Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева выступит на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине

Камила Валиева выступит на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева примет участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая пройдёт в Пекине. Об этом сообщает фан-группа фигуристки.

С 28 по 30 августа в столице Китая АО «Российский экспортный центр» при поддержке Правительств РФ и КНР организует фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь Праздника влюблённых Циси и в преддверии официального визита президента РФ в Китай. Сообщается, что фестиваль объединит под своей крышей более 40 компаний из 26 регионов России.

Отметим, что это будет первое появление Валиевой в Пекине со времён Олимпийских игр 2022 года, где стало известно о проблемах с допингом у фигуристки. По итогу тех соревнований Камила заняла четвёртое место в личном зачёте.

Материалы по теме
Валиева снялась в сериале с Буруновым! Камила станет актрисой и не вернётся в спорт?
Валиева снялась в сериале с Буруновым! Камила станет актрисой и не вернётся в спорт?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android