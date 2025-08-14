Скидки
Роднина — о падении интереса к фигурному катанию: последние годы никакого отбора не было

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о падении интереса к российскому фигурному катанию. По словам чемпионки, эта тенденция прослеживается у многих россиян, не только у неё. Связано это с неучастием россиян в международных стартах.

«В нашей стране в турнирах можно смотреть или перспективу, или отбор на какие-то важные соревнования. Но последние три года у нас никакого отбора не было, поэтому сам по себе интерес пропал.

Мне и в то время, когда я каталась и работала тренером, не всё было интересно. Например, танцы практически не смотрела — только сильнейшую разминку. Ещё был период, когда в соревнованиях девушек смотрела только последнюю разминку, потому что все предыдущие — это просто какой-то падёж скота был. Мне всегда были интересны соревнования мужчин, потому что в наше время это были гладиаторские бои», — приводит слова Родниной Sport24.

Роднина — о встречах с дочерью, живущей в США: я под санкциями. Крест на себе ставить?
