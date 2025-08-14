Скидки
Фигурное катание

Губерниев — о желании Загитовой создать магазин цветов: открыть секс-шоп тоже можно

Губерниев — о желании Загитовой создать магазин цветов: открыть секс-шоп тоже можно
Комментарии

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой открыть свой магазин цветов.

«Я не бизнес-партнёр Загитовой, но, если она хочет быть флористом, никаких проблем. Человек может открыть цветочный салон, магазин, построить жилой комплекс или открыть секс-шоп тоже можно. Из этого она выбрала салон цветов, поэтому пожелаем ей всяческих удач.

Что больше всего подходит Загитовой? «Все работы хороши, выбирай на вкус», — сказал поэт. Алина — девушка талантливая, поэтому может выбрать что угодно, тем более в стране с капиталистическим обществом. Как говорится, хочешь — жни, а хочешь — куй, всё равно получишь пряник», — приводит слова Губерниева Sport24.

Алина — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, выигравшая все титулы в мировом фигурном катании (так называемый «Большой шлем»).

