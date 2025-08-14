Сарновский — об ожиданиях от сезона: я целю на взрослые старты, хочу попробовать свои силы

Победитель прошлогоднего финала Гран-при среди юниоров Никита Сарновский поделился ожиданиями от наступающего сезона-2025/2026.

«Я уже целю на взрослые этапы, на взрослый сезон. Сейчас смотрю на всех пацанов, со всеми очень хочется потягаться, попробовать свои силы. Я думаю, со всеми взрослыми будет очень интересно, очень напряжённо. Почти к потолку будет заряд и мотивация, и вообще всё», — сказал Сарновский во влоге Первого канала.

Сарновский тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне по возрасту он может начать соревноваться со взрослыми. Именно поэтому на контрольных прокатах среди юниоров в короткой программе Никита исполнил два четверных прыжка. Юниоры же в КП могут показывать только тройные.