Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновский — об ожиданиях от сезона: я целю на взрослые старты, хочу попробовать свои силы

Сарновский — об ожиданиях от сезона: я целю на взрослые старты, хочу попробовать свои силы
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель прошлогоднего финала Гран-при среди юниоров Никита Сарновский поделился ожиданиями от наступающего сезона-2025/2026.

«Я уже целю на взрослые этапы, на взрослый сезон. Сейчас смотрю на всех пацанов, со всеми очень хочется потягаться, попробовать свои силы. Я думаю, со всеми взрослыми будет очень интересно, очень напряжённо. Почти к потолку будет заряд и мотивация, и вообще всё», — сказал Сарновский во влоге Первого канала.

Сарновский тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне по возрасту он может начать соревноваться со взрослыми. Именно поэтому на контрольных прокатах среди юниоров в короткой программе Никита исполнил два четверных прыжка. Юниоры же в КП могут показывать только тройные.

Материалы по теме
Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?
Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android