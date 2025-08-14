Арсений Федотов прокомментировал выступление на контрольных прокатах вместе с братом

Двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов прокомментировал своё выступление на контрольных прокатах сборной среди юниоров, которые прошли в Новогорске в период с 11 по 13 августа. Он также высказался о своём брате, Артёме Федотове, который впервые участвовал в подобном мероприятии, так как это будет его первый сезон на юниорском уровне.

«Все хорошо, откатал более-менее чисто две программы. Легко поехалось. Не думал о хореографии сейчас, прыгал только. Для короткой мне несколько похожих мелодий предложили, я выбрал. А произвольную мне сразу эту сказали, под неё будем. Но мне всё нравится.

Есть ли конкуренция с братом? Да нет. Я стараюсь его поддерживать, всё чтобы у нас получалось.

Мы разные по характеру. Это много кто говорит, и сам я чувствую это. Когда он катает, всегда переживаю», — сказал Федотов-старший во влоге Первого канала.

Оба брата Федотова тренируются в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.