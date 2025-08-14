Скидки
Елена Костылева вышла на лёд после травмы, из-за которой пропустила контрольные прокаты

Елена Костылева вышла на лёд после травмы, из-за которой пропустила контрольные прокаты
Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева вышла на лёд после травмы. Из-за неё она пропустила юниорские контрольные прокаты, которые проходили в период с 11 по 13 августа в Новогорске. Соответствующее видео с первой тренировки спортсменка выложила на личной странице в социальных сетях.

Елена Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». С мамой спортсменки было связано несколько скандалов в организации. К примеру, ранее мама фигуристки Ирина писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась.

Елена Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. В короткой программе в прошлом сезоне она исполняла каскад с тройным акселем, а в произвольной собирала по четыре и по пять элементов ультра-си.

