Первый тренер Гуменника — о бывшем ученике: нет неталантливых детей, есть нетрудолюбивые

Первый тренер Гуменника — о бывшем ученике: нет неталантливых детей, есть нетрудолюбивые
Директор школы «Спартак», директор Санкт-Петербургской Лиги любителей фигурного катания Татьяна Юрышева, которая является первым тренером Петра Гуменника, рассказала об особенностях мотивации своего бывшего ученика.

«Всегда говорила ученикам одно: «Борись и не сдавайся, будь настойчив и трудолюбив, тогда всё получится». Главное – желание работать от самих детей, не родителей, и упорство, готовность пахать. Терпение, упорство и труд сделают всё. Нет неталантливых детей, есть дети нетрудолюбивые, немотивированные. Любого ребёнка даже без особых данных можно довести до того же уровня на этапе начальной подготовки. У них как раз идёт развитие всех качеств, если с ребёнком целенаправленно работать. Петю не надо было заставлять что-то делать, я была уверена, что он будет работать, если дала ему какое-то задание», — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

