Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова объявила о возвращении на лёд после рождения ребёнка

Александра Трусова объявила о возвращении на лёд после рождения ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) объявила о возвращении на лёд после рождения первенца, Михаила Игнатова.

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, однако я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но всё же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни.

Завтра я планирую первый раз выйти на лёд. Не знаю, сколько это будет, думаю, минут 20, может, 30, если всё хорошо. Однако уже по плану – попробовать выйти, понять свои ощущения.

Активная жизнь с маленьким ребёнком — это тот ещё челлендж. Но мне нравится», — написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. А уже в августе того же года пара сыграла свадьбу. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.

Материалы по теме
Фото
«Познакомила девочек с Мишей». Трусова показала своего сына Фроловой и Левушкиной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android