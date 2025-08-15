Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева заявила, что шоу помогают переживать отстранение от международных стартов

Медведева заявила, что шоу помогают переживать отстранение от международных стартов
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что, в связи с отстранением российских фигуристов от международных соревнований, многие спортсмены активнее начинают участвовать в ледовых шоу, так как это заменяет им старты.

«У нас в стране – самые талантливые и крутые фигуристы. И поскольку сейчас нет международных соревнований, нужно внутри страны делать что-то мегакрутое, суперинтересное для нашего зрителя, на внутрироссийский рынок. Для этого есть классные возможности, появляется много идей. И надо их реализовывать. Фигуристы хотят кататься – считаю, это просто здорово!» — приводит слова Медведевой Metro.

Российские фигуристы всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Исключением стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, куда поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Материалы по теме
«Такое ещё никто не пробовал». Медведева — о танцполе на своём шоу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android