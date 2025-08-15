Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: встреча Путина и Трампа не повлияет на наш допуск на ОИ-2026, там всё решено

Роднина: встреча Путина и Трампа не повлияет на наш допуск на ОИ-2026, там всё решено
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о встрече президента страны Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоится сегодня, 15 августа, на Аляске.

«Уверена, любая международная организация следит за тем, что происходит, не только МОК. Могут ли начаться изменения в спорте после встречи президентов России и США? Некоторая коррекция началась и без этой встречи. Но надо понимать, что одним решением вся эта ситуация не закончится. МОК — международная организация с большим количеством членов. С точки зрения Олимпиады 2026 года уже мало что может измениться — там всё уже так или иначе решено. А вот что касается ОИ-2028, там ситуация более благоприятная», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе.

Материалы по теме
Путин и Трамп встречаются уже на этой неделе. Куда успевают заявиться команды из России?
Путин и Трамп встречаются уже на этой неделе. Куда успевают заявиться команды из России?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android