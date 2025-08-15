Медведева — о прыжках в шоу: сложные элементы будут, не от меня. Так распорядилась судьба

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, будут ли в её шоу «Дискотека нулевых», которое пройдёт в сентября, сложные прыжки.

«Сложные элементы, конечно же, будут, но не от меня! Уже пару лет я не исполняю сложных прыжковых элементов, так уж распорядилась судьба. Но у нас в составе много спортсменов, которые в состоянии делать просто крышесносные элементы – тройные, даже четверные прыжки. Я уверена, ребята покажут высший класс – точно так же, как и на соревнованиях», — приводит слова Медведевой Metro.

Шоу Медведевой, посвящённое дискотеке 2000-х, пройдёт 13 сентября в «ЦСКА Арене». Организаторы планируют построить для зрителей специальный танцпол на трибунах. На льду спортсмены выступят под известные хиты этого времени. Список приглашённых артистов объявят позднее.