Фигурное катание

Медведева — о прыжках в шоу: сложные элементы будут, не от меня. Так распорядилась судьба

Медведева — о прыжках в шоу: сложные элементы будут, не от меня. Так распорядилась судьба
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, будут ли в её шоу «Дискотека нулевых», которое пройдёт в сентября, сложные прыжки.

«Сложные элементы, конечно же, будут, но не от меня! Уже пару лет я не исполняю сложных прыжковых элементов, так уж распорядилась судьба. Но у нас в составе много спортсменов, которые в состоянии делать просто крышесносные элементы – тройные, даже четверные прыжки. Я уверена, ребята покажут высший класс – точно так же, как и на соревнованиях», — приводит слова Медведевой Metro.

Шоу Медведевой, посвящённое дискотеке 2000-х, пройдёт 13 сентября в «ЦСКА Арене». Организаторы планируют построить для зрителей специальный танцпол на трибунах. На льду спортсмены выступят под известные хиты этого времени. Список приглашённых артистов объявят позднее.

Медведева заявила, что шоу помогают переживать отстранение от международных стартов
