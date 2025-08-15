Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Пошла кормить сыночка». Трусова рассказала о первой неделе с новорождённым ребёнком

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала о первой проведённой неделе дома с сыном. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

«Спим пока так себе. У него свой режим, ночью он не любит спать. Он может хорошо спать днём, подолгу, но ночью — нет. Сегодня он не спал 3,5 часа ночью вообще. Просто лежал, ему было хорошо, иногда что-то там не нравилось, надо было что-то сделать, чтобы он успокоился… Просто 3,5 часа он не спал. Конечно, удивилась, я не думала, что младенцы могут столько не спать. С каждым днём получается побольше поспать. Первые два дня я спала примерно полтора часа. Сегодня уже где-то пять с половиной было. Я считаю, это прям хорошо.

Пока, по-моему, я не успеваю ничего. Хорошо, что эту неделю с нами мама, и хорошо, что Макар помогает очень много. Особенно ночью, так как он ложится попозже, чем я, и может помочь мне.

Вчера пропустили рабочий созвон просто потому, что забыли, что вчера была среда. Это, конечно, удивительно. Я никогда в жизни не пропускаю ничего вот так. Немножко в шоке.

С работой пока что так: мы совмещаем, пытаемся, вроде как успеваем, не всегда, но много чего сняли в клуб. Уже успели спонтанно провести прямой эфир. <...> В целом работа идёт, но пока тяжело.

Максимально стараемся. С собаками теперь гуляет Макар в два подхода, потому что я утром с ребёнком всегда.

Такие вот ощущения на первую совместную неделю. Много времени записывать видео у меня нет. Пошла я кормить своего сыночка», — сказала Трусова в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

