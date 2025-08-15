«Я впервые увидела, как она плачет». Медведева — о запоминающемся подарке для мамы

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вспомнила самый впечатляющий подарок, которой она подарила своей маме. По словам спортсменки, это вызвало у её обычно не сильно эмоциональной родительницы слёзы.

«Я была ещё маленькая, и мама мне принесла серёжки в маленьком мешочке. Открывает и говорит: «Это «Тиффани». Это реплика, но ты никому не говори».

Мне лет 10-11 было, я ходила в этих серёжках. Без понятия, что такое «Тиффани». Но мне мама сказала, что это круто, и я всем говорила, что это «Тиффани».

Я выросла, уже давно забыла эту историю. В Москве, когда ещё все бренды были, зашла в бутик «Тиффани», встала перед прилавком и увидела очень красивую подвеску – улыбочку с бриллиантиком маленьким. И я вспомнила ту историю. Это в канун Нового года было.

31 декабря я стояла на льду, никого не было вокруг, пустой абсолютно каток. Я позвала маму и, стоя на коньках, подарила ей коробочку «Тиффани». Говорю: «Мам, помнишь, тогда ты подарила мне серёжки. А я тебе вот, возвращаю».

По-моему, тогда я впервые единственный раз увидела, как моя мама плачет. Она растрогалась. Для меня так важно это было со льда сделать… Такое движение – мама, у тебя получилось. Смотри, столько ты в меня вложила – и я на коньках, столько чемпионатов выиграно, столько денег заработано. Она подвеску носит до сих пор, и это очень классное чувство», — приводит слова Медведевой Metro.

Евгения, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, взяла две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.