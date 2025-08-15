Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фото: фигуристка Сотскова показала, что сделала ринопластику

Фото: фигуристка Сотскова показала, что сделала ринопластику
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр финала Гран‑при и чемпионата России экс-фигуристка Мария Сотскова рассказала, что сделала ринопластику.

Фото: Личный архив Сотсковой

Фото: Личный архив Сотсковой

«Очень много лет я комплексовала из-за носа, но из-за спортивного графика возможности сделать операцию не было. Как это часто бывает, окружающие не замечали моего недостатка и говорили: «Не делай, потеряешь себя». Я очень боялась операции, но жила с мыслью, что моя жизнь сразу изменится…

И так и произошло. Я обрела уверенность в себе, полюбила своё отражение в зеркале.

Именно этого кусочка пазла мне и не хватало. Это ни в коем случае не пропаганда пластической хирургии — просто мысли вслух. Всегда слушайте своё сердце», — написала Сотскова на личной странице в соцсетях.

Напомним, Мария Сотскова завершила профессиональную карьеру летом 2020 года. В марте 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

Материалы по теме
Допинг-кейс страшнее, чем у Валиевой. Хореограф Сотскова может стать персоной нон грата?
Допинг-кейс страшнее, чем у Валиевой. Хореограф Сотскова может стать персоной нон грата?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android