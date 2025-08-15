Скидки
Фигурное катание

Тарасова: если Петросян и Гуменник будут кататься в полную силу, засудить их невозможно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о будущем выступлении российских фигуристов — двукратной чемпионки России Аделии Петросян и двукратного победителя финала Гран-при Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпийским играм, который состоится в сентябре в Пекине.

— Стоит ли нам быть готовыми к тому, что Петросян и Гуменника могут засудить на олимпийском отборе?
— Я, конечно, ничему не удивлюсь. Но это катальщики высокого уровня, если они будут кататься в полную силу, то засудить их будет невозможно, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов только к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе. Выступать на других зарубежных турнирах фигуристы по-прежнему не могут.

