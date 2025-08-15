Скидки
София Сарновская: хочу в сезоне показать четверные риттбергер и сальхов

Российская фигуристка София Сарновская поделилась ожиданиями от наступающего сезона-2025/2026.

– Я знаю, что ты владеешь элементами ультра-си, расскажи про это побольше. Что уже умеешь; над чем работаешь; что, может быть, хочешь показать в этом сезоне? Будешь ли ты нас удивлять чем-то?
– Да, сейчас идёт работа над тройным акселем. Хочу прям в сезоне показать риттбергер и сальхов.

– Четверные?
– Да. И если получится – какой-нибудь лутц или флип. В прошлом сезоне у меня хорошо получались лутц и риттбергер, – сказала Сарновская во влоге Первого канала.

Сарновская тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне по возрасту она впервые принимает участие в юниорских стартах.

Ранее мама другой ученицы этой академии, Ирина Костылева, нелестно высказалась о способностях Софии.

