Агата Петрова подробно прокомментировала своё снятие с юниорских контрольных прокатов

15-летняя российская фигуристка Агата Петрова прокомментировала своё снятие с контрольных юниорских прокатов, которые проходили в Новогорске в период с 11 по 13 августа.

«У меня была травма, и пока до сих пор у меня не получилось до конца восстановиться. Мы решили всё-таки перестраховаться и сняться.

Вообще, всё было достаточно сомнительно, потому что мы поставили короткую программу четыре дня назад (Речь идёт о времени до контрольных прокатов. – Прим. «Чемпионата»). Мы тоже сомневались, какую катать – если катать.

Сначала думали покатать просто на тренировках, мы показали, всё одобрили. Потом думаем: тогда как выступать? Приняли решение вместе с федерацией, что лучше мы снимемся и на вторых контрольных прокатах, если мы поедем, то покажем уже полноценный вариант и короткой, и произвольной программ по нашей готовности», – сказала Петрова во влоге Первого канала.