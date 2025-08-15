Скидки
Вэньцзин Суй и Хань Цун пропустят олимпийский сезон из-за неготовности партнёра

Комментарии

Олимпийские чемпионы в парном катании китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун сообщили о пропуске олимпийского сезона. В социальных сетях пара указала, что партнёр не смог восстановить форму до начала соревнований.

В начале июня стало известно, что китайцы возвращаются в спорт в качестве дуэта. Их пара была заявлена для соревнований на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Вэньцзин Суй и Хань Цун завершали карьеру в 2022 году. Вместе китайские фигуристы завоевали золото на Олимпиаде-2022 в Пекине и побили мировой рекорд в короткой программе и по сумме баллов. Также спортсмены были серебряными призёрами Игр-2018 в Пхёнчхане и выиграли два золота на чемпионатах мира.

