Галлямов и Мозалёв победили в рейтинге «Чемпионата» про лучших друзей

Галлямов и Мозалёв победили в рейтинге «Чемпионата» про лучших друзей
Комментарии

Чемпион мира, Европы и России в парном катании Александр Галлямов и чемпион мира среди юниоров в мужском одиночном Андрей Мозалёв победили в рейтинге «Чемпионата», который был посвящён лучшим друзьям. Читатели на протяжении недели выбирали ту дружбу в фигурном катании, которая им нравится больше всего.

На втором месте оказались Анна Щербакова и Алёна Косторная. Тройку лидеров замкнули Анастасия Скопцова, Евгения Медведева и Станислава Константинова.

Меньше всего зрители верят в дружбу Камилы Валиевой и Елизаветы Худайбердиевой, а тажке Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.

С остальными результатами можно ознакомиться ниже.

