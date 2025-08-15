Евгения Медведева сыграет роль футболистки «Динамо» в фильме с участием Сергея Гармаша

Продюсер кинокомпании Dudka Films Роксана Санкина сообщила, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сыграет роль футболистки в фильме с участием актёра Сергея Гармаша.

«Одну из важных ролей – футболистки клуба «Динамо» – согласилась сыграть Евгения Медведева. Главную роль тренера женской футбольной команды исполнит Сергей Гармаш, а его партнёршу, молодого психолога, – актриса Анастасия Талызина. Съемки фильма планируются на весну-лето 2026 года. Ожидается, что результаты конкурса Фонда кино будут объявлены в ближайший месяц», – приводит слова Санкиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, 25-летняя Медведева является большой поклонницей футбольного клуба «Динамо» (Москва).