Никита Кацалапов исполнит главную роль в фильме, посвящённом Пахомовой и Горшкову

Российский фигурист Никита Кацалапов исполнит главную роль в фильме «Кумпарсита», посвящённом олимпийским чемпионам и шестикратным чемпионам мира в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. Об этом сообщает телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссёром проекта выступит Нурбек Эген, Кацалапов сыграет Горшкова, а в роли Пахомовой выступит актриса Ангелина Стречина. Ранее Фонд кино выделил на съёмки картины 150 млн рублей.

Напомним, Кацалапов в паре с Викторией Синициной стал серебряным призёром Олимпиады-2022 в Пекине. В командных соревнованиях в составе сборной России они оказались первыми, но из-за последующей дисквалификации Камилы Валиевой опустились на третью строчку. После Игр в Пекине пара больше не выходила на лёд.