Слюсаренко: Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет
Тренер Павел Слюсаренко, работающий в Перми, высказался о возвращении фигуристов Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, которые не выступали в прошлом году из-за отсутствия медицинского допуска, на соревнования наступающего сезона-2025/2026.
«Юлия и Алексей в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет», – приводит слова Слюсаренко ТАСС.
В конце весны спортсмены некоторое время тренировались в Санкт-Петербурге в команде заслуженного тренера России Тамары Москвиной, но это была временная опция.
20-летняя Артемьева и 23-летний Брюханов являются бронзовыми призёрами финала Гран-при России 2024 года. После пропуска сезона фигуристы размышляли, стоит ли им продолжать спортивную карьеру.
