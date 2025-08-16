Скидки
Слюсаренко: Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет

Тренер Павел Слюсаренко, работающий в Перми, высказался о возвращении фигуристов Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, которые не выступали в прошлом году из-за отсутствия медицинского допуска, на соревнования наступающего сезона-2025/2026.

«Юлия и Алексей в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет», – приводит слова Слюсаренко ТАСС.

В конце весны спортсмены некоторое время тренировались в Санкт-Петербурге в команде заслуженного тренера России Тамары Москвиной, но это была временная опция.

20-летняя Артемьева и 23-летний Брюханов являются бронзовыми призёрами финала Гран-при России 2024 года. После пропуска сезона фигуристы размышляли, стоит ли им продолжать спортивную карьеру.

