Мать Костылевой — о травме дочери: надо Плющенко пройти путь от фонариков до четверных

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина прокомментировала травму дочери. Из-за неё она пропустила юниорские контрольные прокаты, которые проходили в период с 11 по 13 августа в Новогорске.

«Она сейчас отдыхала на море, всё лечение было пройдено до него. Делает самостоятельно ЛФК. На следующей неделе будем в Горках в «Ангелах Плющенко». 19 августа МРТ и приём травматолога. Так что 50 дней без тренировок как на льду, так и на полу. Все будет зависеть от того, прошло ли воспаление. Прошло – Лена начинает прыгать. Нет – сидим дальше, ждём и только скользим.

Нас самих очень интересует вопрос: когда же Лена выйдет на лёд? В прошлом сезоне после пяти травм возвращением занимались Митрофанова и Рем. В сентябре прошлого года Лена вообще восстанавливалась в Сириусе в «Большом», совмещая вынужденный отдых и восстановление. Лена доставалась Евгению Викторовичу Плющенко уже прыгающая тройные и даже четверные. Хотелось, чтобы он разок прошёл этот путь со спортсменкой: от фонариков до четверных.

Планы строить пока не можем. Вопрос со здоровьем открыт. Если говорить про планы вообще, выигрывать у всех и всегда. Потихоньку с получаса на льду Лена начала раскатываться, только коньки ссохлись и жмут. Уже третий день как Лена скользит. На днях приехали в гости к нашей Светлане Ивановне Лепендиной на тренировку. Эти встречи всегда дают Лене подзарядку на работу и победы», – приводит слова Ирины Костылевой Sport24.

Елена Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». С мамой спортсменки было связано несколько скандалов в организации. К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась.