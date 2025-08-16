Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мать Костылевой — о травме дочери: надо Плющенко пройти путь от фонариков до четверных

Мать Костылевой — о травме дочери: надо Плющенко пройти путь от фонариков до четверных
Аудио-версия:
Комментарии

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина прокомментировала травму дочери. Из-за неё она пропустила юниорские контрольные прокаты, которые проходили в период с 11 по 13 августа в Новогорске.

«Она сейчас отдыхала на море, всё лечение было пройдено до него. Делает самостоятельно ЛФК. На следующей неделе будем в Горках в «Ангелах Плющенко». 19 августа МРТ и приём травматолога. Так что 50 дней без тренировок как на льду, так и на полу. Все будет зависеть от того, прошло ли воспаление. Прошло – Лена начинает прыгать. Нет – сидим дальше, ждём и только скользим.

Нас самих очень интересует вопрос: когда же Лена выйдет на лёд? В прошлом сезоне после пяти травм возвращением занимались Митрофанова и Рем. В сентябре прошлого года Лена вообще восстанавливалась в Сириусе в «Большом», совмещая вынужденный отдых и восстановление. Лена доставалась Евгению Викторовичу Плющенко уже прыгающая тройные и даже четверные. Хотелось, чтобы он разок прошёл этот путь со спортсменкой: от фонариков до четверных.

Планы строить пока не можем. Вопрос со здоровьем открыт. Если говорить про планы вообще, выигрывать у всех и всегда. Потихоньку с получаса на льду Лена начала раскатываться, только коньки ссохлись и жмут. Уже третий день как Лена скользит. На днях приехали в гости к нашей Светлане Ивановне Лепендиной на тренировку. Эти встречи всегда дают Лене подзарядку на работу и победы», – приводит слова Ирины Костылевой Sport24.

Елена Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». С мамой спортсменки было связано несколько скандалов в организации. К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась.

Материалы по теме
«Бездарь. Генетическое Буратино». Мама Костылевой — об ученице Плющенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android