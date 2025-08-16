«Ждём встречи с малышом». Косторная и Куница показали снимки с новой фотосессии

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная и её муж Георгий Куница показали новые снимки с фотосессии. На ней пара изображена в нежных образах. На некоторых кадрах Алёна держится за свой живот.

«Совсем уже скоро… Ждем встречи с нашим малышом», — подписала снимки Косторная.

Фото: Личный архив Косторной

Сейчас фигуристка находится в положении — она ожидает рождения первенца. В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж оригинально сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.