Тарасова: Загитова заслужила, чтобы в её честь назвали школу. Она великая спортсменка

Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о будущей школе олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Ранее стало известно, что на строительство объекта выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«Рада, что такой дворец появится в Казани. Алина – молодчина, заслужила, чтобы в её честь назвали школу, она великая спортсменка. Я бы хотела там побывать после открытия. Пока не знаю, будет ли там тренировать сама Загитова, но назвать её именем школу было бы правильно», – приводит слова Тарасовой Odds.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.

