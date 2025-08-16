Скидки
Фигурное катание

«Без актёрского мастерства никуда». Тарасова — о Медведевой в роли футболистки в фильме

«Без актёрского мастерства никуда». Тарасова — о Медведевой в роли футболистки в фильме
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сыграет роль футболистки в фильме с участием известного актёра Сергея Гармаша.

«Я рада за неё. Думаю, она справится с ролью. Какие параллели между фигурным катанием и кино? А какие они могут быть, если одно фактически состоит из другого. В фигурном катании без актёрского мастерства никуда», – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Сообщается, что съёмки фильма планируются на весну-лето 2026 года. Медведева сыграет футболистку «Динамо» — клуба, за который она давно болеет.

Новости. Фигурное катание
