Фигурное катание

Депутат Госдумы — об ограничениях мессенджеров: мы в СССР так делали, и это не напрягало

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о блокировке звонков в мессенджерах, в частности в «Телеграм» и WhatsApp, с которой столкнулись россияне.

«Наверное, объяснение этому — безопасность. Но я не сильно на этот счёт переживаю, потому что могу разговаривать по обычному телефону. Не думаю, что для кого-то это принципиально. Если это связано с атаками дронов, с мошенниками, нужно это принять. Не думаю, что могут быть какие-то другие причины. Мы как-то раньше звонили по простому телефону, и проблем не было. Если звонить за границу, то есть другие возможности и мессенджеры, по которым можно звонить, если кто-то уехал за границу.

Понятно, что тот, кто привык к чему-то, тому будет трудно. Но мне кажется, это временные меры. Это точно такая же ситуация, как с «Аэрофлотом». Я сейчас не могу ни сдать, ни купить билет. Придётся идти в кассы, но мы же в СССР так делали, и это нас не напрягало. Мы заказывали такси по телефону и платили наличными. Значит, в какой-то период придётся понять, что какие-то вещи теперь просто и легко не сделаешь и это сделано для безопасности», — приводит слова Журовой Sport24.

