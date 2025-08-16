Появился список участников юниорских прокатов сборной России среди спортивных пар

Появился список участников юниорских контрольных прокатов сборной России среди пар, которые пройдут 20 и 21 августа.
Первая разминка:
Ольга Сабада/Павел Астахов;
Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик;
Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко;
Полина Сажина/Алексей Белкин.
Вторая:
Зоя Ковязина/Артемий Мохов;
Полина Шешелева/Егор Карнаухов;
Таисия Гусева/Даниил Овчинников;
Юлия Филимонова/Илья Пыльнев.
Третья:
София Диана Касинс/Александр Брегей;
Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов;
Виктория Двинина/Виктор Потапов;
Кира Доможирова/Илья Вегера.
Четвёртая:
Анна Москалева/Артем Родзянов;
Вероника Меренкова/Даниль Галимов;
Таисия Щербинина/Артём Петров;
Мария Симонова/Денис Кирсанов.
Ранее в Новогорске прошли контрольные прокаты среди юниоров в женском и мужском одиночных разрядах. Новые программы показали такие звёзды, как Лев Лазарев, Арсений Федотов, Никита Сарновский, София Дзепка, Лидия Плескачёва и другие.