Появился список участников юниорских прокатов сборной России среди спортивных пар

Появился список участников юниорских контрольных прокатов сборной России среди пар, которые пройдут 20 и 21 августа.

Первая разминка:

Ольга Сабада/Павел Астахов;

Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик;

Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко;

Полина Сажина/Алексей Белкин.

Вторая:

Зоя Ковязина/Артемий Мохов;

Полина Шешелева/Егор Карнаухов;

Таисия Гусева/Даниил Овчинников;

Юлия Филимонова/Илья Пыльнев.

Третья:

София Диана Касинс/Александр Брегей;

Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов;

Виктория Двинина/Виктор Потапов;

Кира Доможирова/Илья Вегера.

Четвёртая:

Анна Москалева/Артем Родзянов;

Вероника Меренкова/Даниль Галимов;

Таисия Щербинина/Артём Петров;

Мария Симонова/Денис Кирсанов.

Ранее в Новогорске прошли контрольные прокаты среди юниоров в женском и мужском одиночных разрядах. Новые программы показали такие звёзды, как Лев Лазарев, Арсений Федотов, Никита Сарновский, София Дзепка, Лидия Плескачёва и другие.