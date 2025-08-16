Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Появился список участников юниорских прокатов сборной России среди спортивных пар

Появился список участников юниорских прокатов сборной России среди спортивных пар
Аудио-версия:
Комментарии

Появился список участников юниорских контрольных прокатов сборной России среди пар, которые пройдут 20 и 21 августа.

Первая разминка:

Ольга Сабада/Павел Астахов;
Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик;
Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко;
Полина Сажина/Алексей Белкин.

Вторая:

Зоя Ковязина/Артемий Мохов;
Полина Шешелева/Егор Карнаухов;
Таисия Гусева/Даниил Овчинников;
Юлия Филимонова/Илья Пыльнев.

Третья:

София Диана Касинс/Александр Брегей;
Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов;
Виктория Двинина/Виктор Потапов;
Кира Доможирова/Илья Вегера.

Четвёртая:

Анна Москалева/Артем Родзянов;
Вероника Меренкова/Даниль Галимов;
Таисия Щербинина/Артём Петров;
Мария Симонова/Денис Кирсанов.

Ранее в Новогорске прошли контрольные прокаты среди юниоров в женском и мужском одиночных разрядах. Новые программы показали такие звёзды, как Лев Лазарев, Арсений Федотов, Никита Сарновский, София Дзепка, Лидия Плескачёва и другие.

Материалы по теме
Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?
Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android