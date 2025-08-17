Скидки
Щербакова — о Тутберидзе: ощущаю себя ребёнком при ней, хочу встать по струночке и кивать

анна Щербакова
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об отношениях со своим тренером Этери Тутберидзе после завершения спортивной карьеры.

«У меня всегда была субординация с тренерами. Я понимала, что должна выполнять всё, что они говорят. Никогда не считала, что моё мнение приветствуется, и всегда делала то, что мне говорят. Было чёткое разделение между тренером и спортсменом. Мы не обсуждали, как прошёл день и так далее.

Мы многое прошли вместе, я очень ей за это благодарна, но субординация так и осталась. Я ощущаю себя ребёнком при ней, хочу встать по струночке и кивать», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

