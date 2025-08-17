Туктамышева призналась, что ей снятся кошмары о фигурном катании

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что иногда ей снятся страшные сны о фигурном катании. По её мнению, содержание кошмаров для фигуристов «плюс-минус» одинаковое.

«Редко, но бывают. У фигуриста они плюс-минус схожи — либо не можешь завязать конёк, а разминка началась, встаёшь в начальную позу — и забыл программу.

Мне много раз снился сон, что я не могу завязать конёк, меня меняют на следующего, потом на следующего, а я всё завязываю конёк. Но последние два года такие сны не снятся», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».

Ранее Елизавета поделилась тем, как успокаивала себя перед соревнованиями.