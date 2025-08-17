«Были маленькие, симпатичные». Глейхенгауз — о том, чем выделялись Загитова и Щербакова

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как тренерский штаб Этери Тутберидзе обратил внимание на будущих олимпийских чемпионок Алину Загитову и Анну Щербакову.

«Они выделялись тем, что были очень маленькие, симпатичные. То есть было понятно, что, когда вырастут, будут обаятельными.

Когда мы впервые увидели Алину, было много вещей, которые нам понравились, — крутка, вращения. Но в тот момент она не была звездой в своём возрасте — не было такого, что она выигрывала все соревнования и было понятно, что это будущая чемпионка. Мы разглядели в ней вещи, которые для нас были очень важны, и начали работать.

Не сразу всё давалось легко, но в итоге результат себя оправдал. И никто не сказал бы на сто процентов, когда девчонки были совсем маленькими, что это будущие олимпийские чемпионки», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.