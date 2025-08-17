«Дети не заслуживают отстранения». Глейхенгауз высказался о бане российских фигуристов

Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился мыслями об отстранении российских фигуристов от международных стартов. По его мнению, вернуться на зарубежные соревнования будет трудно.

«Мы уже достаточно долгое время были отстранены и не участвовали в международных соревнованиях. Поначалу казалось, что так долго мы не сможем поддерживать высокий уровень. Но прошёл один сезон, прошёл второй — благодаря количеству новых турниров, трансляциям и поддержке федерации мы смогли хотя бы удержаться, показывать тот уровень, который был раньше. Он не упал. А в мужском одиночном катании, на мой взгляд, ещё и вырос. Поэтому можно сказать, что мы достойно провели это четырёхлетие.

Конечно, не хочется думать, что надо будет ещё четыре года так проводить. Хочется вернуться на международную арену и начать показывать результаты, которые были до этого. Это будет очень сложно, потому что наш спорт всё-таки субъективен, а судейство, рейтинги, разминки, стартовые номера — это всё играет большую роль.

Но надо всё равно возвращаться, возвращать себе позиции, которые были у нас, когда мы имели по три спортсмена в каждом виде на основные турниры. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас пройдёт квалификационный турнир, потом Олимпиада, а на следующий сезон уже будут какие-то подвижки. Потому что мне абсолютно непонятно, почему те же юниоры не могут выйти и соревноваться на международной арене. Это несовершеннолетние дети, которые абсолютно не заслуживают отстранения», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.