Фигурное катание

Щербакова: не вижу себя тренером, не могу представить, что снова закроюсь на катке

Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что у неё нет планов становиться тренером.

«Я сейчас учусь на тренера, но при этом не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные планы на эту профессию. То есть я провожу мастер-классы, проводила сборы несколько раз.

В своём ритме жизни я не вижу себя тренером, потому что после спорта, когда ты 24 часа в сутки погружён в фигурное катание, сейчас столько всего нового открылось передо мной, что хочется всё попробовать, всё посмотреть, какая она, жизнь за пределами катка, и это всё настолько увлекательно.

На данный момент не могу представить, что я снова закроюсь на катке, потому что работа тренера — это как раз таки весь тот же самый путь спортсмена, только со многими-многими спортсменами. Надо с каждым это проходить, проживать.

И мне кажется, что сейчас я ещё не готова снова в это всё окунуться, погрузиться. Возможно, когда-то я к этому приду, это не исключаю, но на данный момент нет», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

