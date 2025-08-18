Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в группу Этери Тутберидзе

Фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в группу Этери Тутберидзе
Комментарии

16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее спортсменка тренировалась в родной Казани в группе Надежды Заякиной.

«Дина Хуснутдинова пришла на просмотр в группу Этери Тутберидзе после юниорских контрольных прокатов, на данный момент фигуристка приступила к тренировкам», — приводит слова источника ТАСС.

Сообщается, что спортсменка пришла на просмотр к Тутберидзе сразу после юниорских контрольных прокатов, которые прошли в период с 11 по 13 августа в Новогорске. На данный момент Дина уже приступила к тренировкам.

Хуснутдинова является бронзовым призёром этапа юниорского Гран-при России 2024 года.

Материалы по теме
Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?
Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android