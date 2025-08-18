Фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в группу Этери Тутберидзе

16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее спортсменка тренировалась в родной Казани в группе Надежды Заякиной.

«Дина Хуснутдинова пришла на просмотр в группу Этери Тутберидзе после юниорских контрольных прокатов, на данный момент фигуристка приступила к тренировкам», — приводит слова источника ТАСС.

Сообщается, что спортсменка пришла на просмотр к Тутберидзе сразу после юниорских контрольных прокатов, которые прошли в период с 11 по 13 августа в Новогорске. На данный момент Дина уже приступила к тренировкам.

Хуснутдинова является бронзовым призёром этапа юниорского Гран-при России 2024 года.