Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Российские фигуристы собираются на гастроли в столицу Северной Кореи

Российские фигуристы собираются на гастроли в столицу Северной Кореи
Комментарии

Российские фигуристы поедут на гастроли в Северную Корею и примут участие в Пхеньянском международном фестивале в КНДР. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Сообщается, что мероприятие в столице КНДР пройдёт в октябре 2025 года. Имена участников делегации из России пока не разглашаются.

«На встрече подчеркнул, что мы готовы к расширению контактов между спортивными федерациями России и КНДР. Российские фигуристы готовятся к участию в Пхеньянском международном фестивале в октябре. Также планируются совместные тренировочные мероприятия сборных России и КНДР по настольному теннису в Пхеньяне в сентябре», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
РУСАДА готовится к инспекции Всемирного антидопингового агентства
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android