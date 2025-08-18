Российские фигуристы собираются на гастроли в столицу Северной Кореи

Российские фигуристы поедут на гастроли в Северную Корею и примут участие в Пхеньянском международном фестивале в КНДР. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Сообщается, что мероприятие в столице КНДР пройдёт в октябре 2025 года. Имена участников делегации из России пока не разглашаются.

«На встрече подчеркнул, что мы готовы к расширению контактов между спортивными федерациями России и КНДР. Российские фигуристы готовятся к участию в Пхеньянском международном фестивале в октябре. Также планируются совместные тренировочные мероприятия сборных России и КНДР по настольному теннису в Пхеньяне в сентябре», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.