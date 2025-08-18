Скидки
Ученица Плющенко Рубцова перенесла операцию на спине несколько дней назад

16-летняя российская фигуристка Любовь Рубцова, занимающаяся в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, перенесла операцию на спине несколько дней назад.

«Любовь Рубцова перенесла операцию на спине несколько дней назад», — приводит слова источника ТАСС.

Отметим, что Рубцова перешла в группу Плющенко в мае 2024 года. Девушка является бронзовым призёром этапа юниорского Гран-при России 2024 года.

Сейчас в академии «Ангелы Плющенко» после травмы восстанавливается ещё одна именитая фигуристка. Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева более 50 дней не тренировалась на льду, из-за чего не выступила на контрольных прокатах сборной страны.

