Кагановская и Некрасов показали возможную хореографию программы на новый сезон

Кагановская и Некрасов показали возможную хореографию программы на новый сезон
Победители финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов показали новую хореографию от Артёма Федорченко. Благодаря отрывку, выложенному в соцсетях фигуристов, многие фанаты решили, что это может быть отрывок программы на наступающий олимпийский сезон-2025/2026. В качестве музыкальной основы видео выбрали композицию Lacrimosa — Zbigniew Preisner.

Кагановская и Некрасов тренируются под руководством Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой. В минувшем сезоне фигуристы, которые встали в пару осенью 2023 года, полноценно дебютировали на российских соревнованиях: стали четвёртыми на чемпионате России, дважды забрали серебро на этапах Гран-при России и выиграли финал серии (в отсутствие лидеров – Ивана Букина и Александры Степановой).

