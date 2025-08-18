Скидки
Фигурное катание

Роднина — о маленьких пенсиях в России: нельзя всё время на кого-то рассчитывать

Роднина — о маленьких пенсиях в России: нельзя всё время на кого-то рассчитывать
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о размере пенсий в России. Она критически высказалась о людях, которые считают, что государство им слишком мало платят.

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше.

Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы всё время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя всё время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — приводит слова Родниной Sport24.

