Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Из близлежащих источников знаю». Медведева — о причине плохих результатов «Динамо»

«Из близлежащих источников знаю». Медведева — о причине плохих результатов «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о результатах московского «Динамо» на старте текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Накануне, 17 августа, бело-голубые проиграли ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

«Честно говоря, дала бы ребятам ещё больше времени, месяц-другой, поскольку Карпин только вступил в свою должность. Когда меняется тренер, это вообще большой стресс. Я не видела тренировочный процесс, не знаю, какой у них режим, питание, сколько они тренируются. По слухам из близлежащих источников к команде знаю, что у ребят сейчас очень высокая нагрузка, именно адаптация к новому. Естественно, хочется результата, но все мы люди», — приводит слова Медведевой Sport24.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

25-летняя Медведева является большой поклонницей футбольного клуба «Динамо» (Москва). Ранее стало известно, что она сыграет роль футболистки этого клуба в одном из фильмов.

Материалы по теме
Евгения Медведева сыграет роль футболистки «Динамо» в фильме с участием Сергея Гармаша
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android