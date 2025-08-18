Медведева: если Карпин попросит меня сыграть за «Динамо», это будет нерациональное решение

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила, примет ли она участие в матче московского «Динамо», если вдруг тренер бело-голубых Валерий Карпин попросит её об этом.

— После товарищеского матча хотели бы сыграть за «Динамо» под руководством Карпина?

— Надеюсь, не придётся. Можно я зрителем побуду, пожалуйста.

— А если вдруг он обратится к вам?

— Я думаю, это будет очень нерациональное решение с его стороны. Это будет не очень идея, поверьте, — приводит слова Медведевой Sport24.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

25-летняя Медведева является большой поклонницей футбольного клуба «Динамо» (Москва). Ранее стало известно, что она сыграет роль футболистки этого клуба в одном из фильмов.