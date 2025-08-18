Тренер Хуснутдиновой рассказала, что сама посоветовала пройти просмотр в группе Тутберидзе

Надежда Заякина, тренер по фигурному катанию из СШ «Стрела» в Казани, рассказала, что сама предложила Дине Хуснутдиновой посетить просмотр в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Сегодня, 18 августа, стало известно, что Хуснутдинова будет тренироваться в команде Тутберидзе.

«Дина в этом сезоне будет кататься по мастерам. Я предложила попробовать съездить на просмотр в команду Этери Тутберидзе. На данный момент Дина там. Считаю, что нужно всегда двигаться вперёд, я со своей стороны всегда поддержу и буду рядом», – сказала Заякина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.