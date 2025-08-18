Скидки
Фигурное катание

Тренер фигуристки Хуснутдиновой ответила на вопрос о своём балетном прошлом

Надежда Заякина, тренер фигуристки Дины Хуснутдиновой, рассказала, как начала работать в фигурном катании.

«Моё детство – это спорт, фигурное катание. У меня первый спортивный разряд, позже ушла в хореографическое училище, была солисткой балета в Челябинске и Казани. После завершения карьеры поступило предложение поработать с фигуристами. Начинала как хореограф, позже стала руководителем балета на льду «Скади». С 2013 года работаю тренером по фигурному катанию в спортивной школе «Стрела».

Дина с 10 лет тренируется у меня, приехала из Заинска. Выбор классической музыки никак не связан с моей деятельностью. Всегда обсуждаю музыку со спортсменом, прежде чем ставить программу. Важно, чтобы спортсмен понимал музыку и образ. Конечно же, моё балетное прошлое наносит отпечаток на работу со спортсменами, но это только в плюс моим девочкам», – сказала Заякина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

