Губерниев иронично поздравил Загитову с попаданием в рейтинг влиятельных татар Москвы

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично поздравил олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову с попаданием в рейтинг самых влиятельных татар Москвы.

«Я умозрительно отношусь к подобным рейтингам. Если она в рейтинге действительно столь влиятельна, мы можем поздравить её и всем вместе сказать фразу «Алга, Татарстан», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Загитова попала в топ-3 и опередила таких именитых людей, как президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев (четвёртое место), председатель центрального Банка России Эльвира Набиуллина (14-е), гимнастка Алина Кабаева (16-е), фигуристка Камила Валиева (19-е).

Алина — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, выигравшая все титулы в мировом фигурном катании (так называемый «Большой шлем»).